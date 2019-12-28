2019/12/28 | 10:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدمت الفنانة المصرية لقاء سويدان جمهورها، بإعلانها اعتزال التمثيل والغناء بشكل رسمي وعدم التراجع في قرارها، مبررة ذلك بأن المهنة لم تعد تعتمد على الموهبة أو تحقق العدالة الفنية.وأعلنت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اعتزالها التمثيل والغناء، لعدم قدرتها على مجاراة التغيرات التي تشهدها الساحة الفنية حاليا.وقالت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاء سويدان تعتزل الفن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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