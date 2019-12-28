مقتل متقاعد امريكي بـ قصفاً صاروخي في كركوك

2019/12/28 | 10:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

افادت صحيفة "رويترز " عن مقتل متقاعد مدني امريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية توجد بها قوات امريكية قرب كركوك .

فيما افاد مصدر امني ان " عدد قذائف الهاون التي سقطت داخل معسكر كي وان في كركوك ارتفع الى ثماني قذائف".

واشار الى " ان القذائف التي سقطت على مستودعات تابعة للقوات الا...

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