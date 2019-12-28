ما فعله برهم صالح يعتبر

2019/12/28 | 10:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

انقسم العراقيون في الشارع في ردود أفعالهم على تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة.

وبينما اتهمه البعض بـ"خرق الدستور"، اعتبر آخرون أن ما قام به "فعل وطني" ردا على ضغوط "الأحزاب الفاسدة".

قال بشير حداد نائب رئيس البرلمانانبرهم صالح يعتبر مستقيلا إذا لم يسحب خلال أسبوع رسالته التي وج...

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