عبد الغني شهد يستقيل من تدريب الاولمبي

2019/12/28 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر في اتحاد الكرة، امس الجمعة، اني المدرب عبد الغني شهد استقال من منصبه كمدرب للمنتخب الاولمبي.واضاف المصدر ان “اتحاد الكرة لم يوافق على استقالة شهد ويريد ثنيه عن قراره”.وبين ان “استقالة شهد جاءت بعد ابعاد لاعبين عن المنتخب الاولمبي المشاركة في كاس اسيا تحت ٢٣ عاما”.وقرر اتحاد الكرة اعادة سبعة

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