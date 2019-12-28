خبير اقتصادي لـ

2019/12/28 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

اشار الخبير الإقتصادي، جعفر نبيل، ان البصرة تعثرت في انفاق موازنتها الاستثمارية للعام الجاري 2019, مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وقال جعفر لـ"العهد نيوز" اليوم

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