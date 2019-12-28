2019/12/28 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد هولندا لإسقاط اللقب الذي لطالما عرفت به، على الأقل بين العرب وفي الصحافة العربية، وهو “هولندا”، ولكنها ستحتفظ باسمها الرسمي (الاراضي المنخفضة ) وذلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا تستعد لتغيير اسمها العام المقبل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا تستعد لتغيير اسمها العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).