2019/12/28 | 10:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رفع طبيب قلب من نيويورك دعوى قضائية ضد شركة آبل زاعما أن ميزة مراقبة نبضات القلب في "ساعة آبل" هي في الأصل فكرته وأن الشركة استخدمتها دون إذنه.

ووفقا لما نقلته "الحرة"، فان أوراق الدعوى المرفوعة أمام محكمة فدرالية في بروكلين تشير إلى أن "الطبيب جوزيف ويزل يتهم الشركة بأنه سجل براءة اختراع لطريقته في كشف نبضات القلب غير المنتظمة"، مشيرا إلى أن "آبل استخدمتها في ساعاتها".

وقال إنه "اتصل بالشركة في عام 2017 لحل المشكلة وديا إلا أنها رفضت التفاوض معه ما اضطره إلى رفع دعوى قضائية ضدها".

وطلب ويزل في الدعوى أن تدفع الشركة نظير حقوقه الفكرية وألا تستخدم "اختراعه" دون إذنه.

وميزة مراقبة نبضات القلب موجودة في ساعة "آبل ووتش" وهي تعمل على مراقبة نبضات القلب وتبلغ صاحبها إذا رصدت أي أشياء غير طبيعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب يتهم آبل بـ(السرقة) ويطالبها بتعويض) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيب يتهم آبل بـ(السرقة) ويطالبها بتعويض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).