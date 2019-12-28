واتساب يقدم لمستخدميه ميزة تدمير الرسائل ذاتيا

2019/12/28 | 10:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، اليوم السبت، ان الإصدار التجريبي الحديث لواتساب للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل آندرويد وiOS، يتضمن ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من حذف الرسائل آليا بعد فترة زمنية محددة.

وبحسب الموقع، فإن WABetaInfo أشار في تدوينة إلى الخاصية الجديدة، تتوفر في الإصدار 2.19.368 بيتا التجريبي.

وتمكّن الخدمة الجديدة المستخدمين من اختيار الوقت الذي تحذف بعده رسائل معينة، كما أنها تساعدهم على توفير مساحة تخزين تستهلكها عادة الدردشات وما يرافقها من صور وفيديوهات.

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