فيديو : انفجار في مصنع للطائرات بولاية كانساس الأمريكية

2019/12/28 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا يوم الجمعة بعد انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.ونقلت “رويترز” عن مسؤولين بالمنطقة وبالشركة أن الانفجار تسبب على ما يبدو في انتكاسة لإطلاق طائرة جديدة قيد التطوير وذلك حسبما وقال جون جالاجر مدير الخدمات الطبية الطارئة […]

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