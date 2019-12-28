2019/12/28 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: فرهاد علاء الدين أعلنت المرجعية العليا وعلى غير عادتها في بيان نشر يوم الخميس: “لن تكون للمرجعية الدينية في يوم غدٍ الجمعة خطبةٌ تتناول الشأن السياسي”، ليتبين فيما بعد أن صدى صمت المرجعية عن الشأن السياسي ليوم الجمعة كان أقوى بكثير من خطبها التي بدت وكأن القوى السياسية لا تريد أن تسمعها! برغم غرقها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوى السياسية ومسؤولية تدارك انهيار الأوضاع.. فرهاد علاء الدين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوى السياسية ومسؤولية تدارك انهيار الأوضاع.. فرهاد علاء الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).