عبدالرزاق دحنون - جهاد محمد...والرقص مع الذئاب

2019/12/28 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون جهاد محمد يشبهنا، يشبه الآلاف من الشيوعيين الذين عملوا في سبيل "شعب حر ووطن سعيد" في العاشر من آب/ أغسطس عام 2013 اعتقلت السلطات السورية الكاتب والصحفي الشيوعي جهاد محمد.لم يعرف عنه أية معلومة حتى اليوم.هذه كلمات بقلم "أمل محمد" وهي متطوعة تعمل حالياً في أحد مراكز اللجوء في هولندا في مجال نشاط الأطفال، وهي أخت جهاد محمد.لا أذكر متى بدأ جهاد بإعطاء الدروس في اللغة العربية، ولا أعلم إن كا......

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