حسن خليل غريب - أخطاء في المساواة بين الدورين الروسي والأميركي في الصراع الدائر في سورية.

2019/12/28 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب كُتب هذا المقال: تحت عنوان (قضايا للحوار) في العام 2015، وكان يشكل المفهوم العاشر، من بين عشرة مفاهيم كتبت عنها ودعوت المفكرين العرب لنقده وتعميقه حفاظاً على المصلحة العربية العليا.وإنني أعيد نشره بعد مرور أربع سنوات، وألفت النظر إلى تصحيح بعض التواريخ فيه، لأنها وردت في وقتها، لأن تعديلها في هذه النسخة، يستعدي تعديلات أخرى في متغيرات حصلت خلال تلك الفترة.فـ(إقتضى التنويه)نص المقال:إن أسو......

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