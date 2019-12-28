موظفو حقل نفطي في البصرة يسلكون طرقاً جديدة بظل استمرار الاعتصام

2019/12/28 | 10:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، باستمرار الاعتصام في حقل نفطي بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لشفق نيوز ان اعتصام المحتجين أمام حقل غرب القرنة 1 شمالي البصرة لايزال مستمراً، للمطالبة بتحقيق مطالبهم.

واوضح المصدر ان موظفي الحقل النفطي سلكوا طرقاً اخرى للوصول الى الحقل، مبيناً أن العمل داخل الحقل مستمر بنسبة 100%.

واشار المصدر الى "فتح الطريق المؤدية الى ميناء أم قصر جنوبي البصرة، لكون المتظاهرين لا يريدون حدوث مواجهة بينهم وبين الجيش العراقي الماسك لقاطع مسؤولية ام قصر".

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