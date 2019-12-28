متظاهرو البصرة يعيدون فتح الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بعد يومين على اغلاقها

2019/12/28 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، السبت (28 كانون الأول 2019)، بأن المتظاهرين اعادوا افتتاح الطرق ...





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