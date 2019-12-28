أم كلثوم “تغني” في دبي بـ”الهولوغرام” لأول مرة!

2019/12/28 | 10:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق في ليلة من الطرب العربي الأصلي..تستضيف أوبرا دبي الفنانة المصرية الراحلة، أم كلثوم، لليلتين متتاليتين، في مرة هي الأولى من نوعها، باستخدام تقنية الـ “هولوغرام”.وأقامت أم كلثوم، التي تعرف بـ”كوكب الشرق”، حفلها الأول يوم أمس، الخميس 26 ديسبمر/ كانون الأول، في دبي أوبرا.وإذا فاتتك الحفلة، فستطل المغنية المصرية للمرة […]

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