فتح الطريق المؤدي الى حقل مجنون في البصرة بعد أيام على قطعه

2019/12/28 | 10:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رجع الطريق المؤدي الى حقل مجنون النفطي في البصرة الى الخدمة بعد أيام عن قطعه من قبل المحتجين.

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