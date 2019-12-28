الاتصالات العراقية : تنفي تجسسها على هاتف رئيس الجمهورية وتكشف عن الجهة التي وراء ذلك !

2019/12/28 | 11:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نفت وزارة الاتصالات، عن قيام الوزير نعيم ثجيل الربيعي، بتقديم تسهيلات لـ"التنصت" على هواتف رئيس الجمهورية برهم صالح والمستشارين المقربين منه.

وصرحت الوزارة في بيان نشر لها على وسائل اعلام محلية ، ان " الانباء التي تحدثت عن قيام وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، بتقديم تسهيلا...

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