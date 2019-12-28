الكشف عن جريمة قتل طفلة من قبل والدها وزوجته في بابل

2019/12/28 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

كشفت قيادة شرطة محافظة بابل، السبت، عن جريمة قتل طفلة من قبل والدها وزوجته جنوبي المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة شرطة بابل العميد عادل

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