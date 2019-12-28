روسيا تتحدث عن الحدث الأهم في سوريا عام 2019

2019/12/28 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت وزارة الدفاع الروسية، أن الإنجاز الأهم لقواتها العاملة في سوريا خلال العام 2019 يتمثل في مساعدة الجيش السوري على بسط سيطرته على مناطق في

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