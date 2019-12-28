سياسي عراقي يطالب واشنطن برد

2019/12/28 | 11:11 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةخاطب السياسي العراقي، مثال الآلوسي، وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، بشان الهجوم الصاروخي الأخير على الجنود الأمريكان في محافظة كركوك.وقال الآلوسي...

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