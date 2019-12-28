انتفاضة خاصة ضد أحزاب إيران تحت عنوان

2019/12/28 | 11:11 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةدشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإعلان رفضهم هيمنة الأحزاب السياسية على القرار في العراق.النشطاء أكدوا في بيان جماعي بأسمائهم – كل على حسابه...

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