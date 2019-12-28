التحالف الدولي يصدر بيانا بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية في كركوك

2019/12/28 | 11:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأصدر التحالف الدولي ضد "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة، السبت، بيانا بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية في محافظة كركوك.وقال التحالف الدولي، في بيان، إن "هجوما صاروخيا في شمالي العراق أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة العديد من الجنود الأمريكيين وأفراد عراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك".وأضاف البيان، أن "قوات الأمن العراقية تقود عملية للرد والتحقيق في الهجوم" دون الإشارة إلى من قد يكون المسؤول عن الهجوم.

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