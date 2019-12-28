30 شاحنة أمريكية تحمل العتاد تغادر العراق إلى الحسكة السورية

2019/12/28 | 11:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت، بأن قافلة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الأمريكي تضم عشرات الشاحنات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبرت الحدود العراقية السورية باتجاه محافظة الحسكة.وقالت الوكالة، إن "القافلة العسكرية الأمريكية ضمت 30 شاحنة محملة بمعدات عسكرية وذخيرة وسيارات دفع رباعي وصهاريج وقود".ولفتت إلى أن "هذه الآليات أدخلت عبر معبر الوليد البري الحدودي غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق، ليل "الخميس- الجمعة" ، وتمركزت في القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة تل بيدر (قصرك) شمالي مدينة الحسكة".وأشارت إلى أن "القافلة العسكرية الأمريكية الجديدة هي الثالثة من نوعها منذ بداية شهر كانون الأول الجاري، حيث سبقها إرسال تعزيزات عسكرية خلال الأسابيع الماضية إلى قواعد جيش الاحتلال الأمريكي في محافظتي الحسكة ودير الزور بشكل أساسي، وذلك لتمكين القبضة الأمريكية على حقول النفط والغاز في المنطقة".

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