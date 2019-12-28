بارزاني: نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة

2019/12/28 | 11:11 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر رئيس إقليم كردستان ، نيجيرفان بارزاني، الضغوط التي يتعرض لها الرئيس العراقي برهم صالح لرفضه تكليف رئيس جديد للوزراء يرفضه الشارع، داعيا للاستجابة لمطالب المحتجين.وقال...

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