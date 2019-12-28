2019/12/28 | 11:14 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيجرفان بارزاني: رئيس الجمهورية يتعرض لضغوط كبيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/28 | 11:14.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجرفان بارزاني: رئيس الجمهورية يتعرض لضغوط كبيرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجرفان بارزاني: رئيس الجمهورية يتعرض لضغوط كبيرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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