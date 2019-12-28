ميمي يقترب من الرحيل عن الدحيل القطري وأندية أوروبية وعربية تسعى للحصول على خدماته

2019/12/28 | 12:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف الصحفي الرياضي، علي نوري، عن حصول لاعب المنتخب الوطني مهند علي على عدة عقود من أندية أوروبية وعربية وخليجية.وقال نوري في تغريدة تابعتها “يس عراق” إن “مهند علي لن يبقَ مع نادي الدحيل القطري بنسبة 99%، سيغادر الى ناد اخر في الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، وأن المعلومات التي حصلنا […]

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