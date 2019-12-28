العثور على 'جثة محترقة' قرب جسر الأحرار وسط بغداد

2019/12/28 | 12:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، بالعثور على "جثة محترقة" قرب جسر الأحرار وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بإبلاغ من المتظاهرين..



تم العثور على جثة محترقة بالقرب من مقتربات جسر الأحرار".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم استدعاء ضابط التحقيق وعجلة نقل الجثث، ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها إلى ذويها".

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