2019/12/28 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أصدر النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، السبت (28 كانون الاول 2019)، توضحياً بشأن تصريحات له تخص المتظاهرين، مبيناً أن بعض وسائل الإعلام تحاول دس السم بالعسل.

وقال الزيادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مهنة الإعلام هي نقل الحقيقة والمصداقية وعدم تحريف الكلام وتشويه الحقائق".

وأضاف أن "إحدى الفضائيات كررت مرة أخرى وخلال هذا الأسبوع تحريف التصريحات والتلاعب بها التي صدرت منا وجعلها ذات طابع تهيج الشارع العراقي وتحاول ان تدس السم بالعسل".

وأوضح الزيادي أن "كل هذه الأفعال جاءت بعد رفضنا مرشح غير مستقل وطالبنا أن يكون المرشح التي تنطبق عليه مواصفات المرجعية والمتظاهرين وهذا موقفنا ثابت منذ اليوم الأول".

وتابع: "لن نحيد عن موقفنا مهما حاول البعض تشوية الصورة ونقلها بضبابية، فإن الشارع اليوم يعي ويعرف من هو مع المتظاهرين ومن هو يقف ضد تطلعاتهم وطموحاتهم ومستقبلهم الذي يكون من خلال تكوين حكومة من التكنوقراط المستقل وهذا المطلب يتضرر منه من يرفض ترشيح شخصية مستقلة لقيادة البلاد لحين إجراء الانتخابات المبكرة ويكون الشعب هو الفيصل والحكم".

بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس النزاهة الأسبق، حسن الياسري، السبت (28 كانون الأول 2019)، توضيحا بشأن الالتزام الدستوري لرئيسِ الجمهوريةِ بخصوص تكليف رئيس الوزراء.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الالتزام الدستوري لرئيس الجمهوري

بغداد اليوم-بغداد

رأى عضو مجلس النواب، منصور البعيجي، السبت (28 كانون الأول، 2019) أن عدم تطرق المرجعية للشأن السياسي دق ’’ناقوس’’ الخطر وعلى الكتل تدارك الوضع.

وقال البعيجي، في بيان، إن "عدم تطرق المرجعية في خ

بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، السبت (28 كانون الأول 2019)، أن الكرد كان موقفهم ثابتاً منذ البداية في دعم الإبقاء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي حتى النهاية.

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم) إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن سائرون يصدر توضيحاً بشأن تصريح يخص المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن سائرون يصدر توضيحاً بشأن تصريح يخص المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).