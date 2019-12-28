إدارة مخيم الهول تسلّم فتاة إيزيدية لمجلس البيت الإيزيدي

2019/12/28 | 12:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة قال مراسل ايزيدي 24 في مدينة الحسكة السورية أن، إدارة مخيم الهول الخاص بعوائل داعش، سلمت الفتاة الإيزيدية، مهور سمير رشو المنحدرة من قرية حردان في شنكال، لمجلس البيت الإيزيدي في مقاطعة الجزيرة، بعد أن تم التعرف عليها أثناء وجودها في المخيم.وكانت مهور قد تم نقلها للمخيم، بعد تحرير آخر …

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