احتياجات سوق الطيران العراقي للكوادر المؤهلة.. فارس الجواري

2019/12/28 | 12:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ فارس الجواري إن التحديات الاقتصادية التي أفرزتها العولمة شكلت تحدياً حقيقياً لصناعة النقل الجوي التي ظلت ومازالت تعمل وفقا لأسس ومعايير تنظيمية عالمية مما سيجعلها تدخل السوق وبقوة مما سيزيد من توفير الكوادر المؤهلة للعمل في هذا القطاع لذلك أصبحت دراسة علوم الطيران شئ لا يمكن تجاهله هذه الأيام.وهو ماأشارت اليه الدراسات لتوقعات […]

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