الحشد يحتفل بالذكرى الـ5 لتحرير الضلوعية

2019/12/28 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن انطلاق مراسم حفل الذكرى السنوية الخامسة لتحرير الضلوعية من سيطرة تنظيم “ داعش” الاجرامي في

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