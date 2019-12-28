اعتقال 7 مجرمين مطلوبين بجرائم خطف وتحرير شاب مختطف في الموصل

2019/12/28 | 12:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على سبعة مجرمين مطلوبين بجرائم خطف فيما حررت القوات الامنية شاب مختطف.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قوة مشتركة من مكتب مكافحة جريمة الخطف ومكتب مكافحة اجرام ابي تمام التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى ومن خلال جمع المعلومات والبحث والتحري والاستفادة من كاميرات المراقبة تمكنت من القاء القبض على سبعة مجرمين مطلوبين بجرائم خطف وتحرير مواطن شاب مختطف".

واضافت انه "قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الخاطفين وتوقيفهم وفق المادة ٤٢١ من قانون العقوبات"، مبينةً انها "القت القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل".

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