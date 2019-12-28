البعيجي: عدم تطرق المرجعية الدينية للشأن السياسي دق ناقوس الخطر

2019/12/28 | 12:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم السبت، ان عدم تطرق المرجعية الدينية في خطبة صلاة الجمعة الى الشأن السياسي دليل على استيائها عما يجري بالساحة السياسية.

وقال البعيجي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "عدم تطرق المرجعية في خطبتها للشأن السياسي دليل على استيائها عما يجري من فوضى وتخبط بين القوى السياسية التي او صلت البلد الى ما نحن عليه من ازمة مستمرة بدون حل".

وشدد على ضرورة "تدارك القوى السياسية جميعا الازمة الحالية وان تعي خطورة الوضع الذي يمر به البلد لأننا اذا بقى الوضع على ما هو عليه فان البلد يسير نحو المجهول بسبب تعنت القوى السياسية والاهتمام بمصالحها الخاصة بعيدا عن مصلحة البلد".

وأكد البعيجي على ان "المرجعية العليا هي صمام الامان للبلد وهي السد المنيع الذي احتوى الازمات طيلة الفترة السابقة من خلال توجيهاتها ونصائحها التي يشهد بها الجميع من خلال خطبها المتواصلة لذلك على جميع الاحزاب السياسية ان تدرك امرا ان عدم تطرق المرجعية بالشان السياسي يعني ان ناقوس الخطر دق وعلى العقلاء ان يتداركو الامر".

واضاف البعيجي "اذا بقى الوضع على هذا المنوال وعدم اختيار شخصية مستقلة لشغل منصب رئيس الوزراء فان الامر يتجه للمجهول والبلد يسير نحو نفق مظلم لذلك يجب ان يتم تدارك الازمة الحالية والخروج بالبلد الى بر الامان وتغليب المصلحة العامة على جميع المصالح الفئوية والخاصة التي اوصلتنا الى مانحن عليه".

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