مستشار أميركي: الحرس الثوري الايراني تجاوز الخط الأحمر .. واشنطن مطالبة بالرد

2019/12/28 | 12:44 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةأكد المحللِ والمستشارِ العسكري الأميركي، ميشيل بريجينت، السبت، أن المليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني، تجاوزت الخط الأحمر بعدما قصفت مواقعنا في...

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