نائب عن الحكمة: رئيس الجمهورية ملزم بتقديم اسماء مستقلة لرئاسة الحكومة

2019/12/28 | 12:44 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد أسعد المرشدي عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أن رئيس الجمهورية برهم صالح ملزم بتقديم اسماء مستقلة لرئاسة الوزراء، على خلفية تلويح...

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