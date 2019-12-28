الحزب الشيوعي يعلق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة من قبل المتظاهرين

2019/12/28 | 12:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعلق الحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت، على مقترح ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء من قبل المتظاهرين في ساحات الاحتجاج .وقال القيادي في الحزب الشيوعي طلعت كريم في تصريح لـ"كلكامش برس" ان ترشيح شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء هذا ماضجت به مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام المقبلة ، مبينا ان ساحات التظاهرات لم يجمعوا على مرشح واحد لتقديمه لرئاسة الوزراء ".وأشار الى انه" حتى الان لم يتفق رسميا على شخصية موحدة وإنما هناك طرح لعبد الغني الاسدي وليس عليه اعتراض كبير من ساحات التظاهرات ، موضحا ليس من السهل استبيان الرأي الموحد من ساحات التظاهرات ".واضاف " حتى الساعة مجرد معلومات ولايوجد اجماع لدى الكتل السياسية او ساحات التظاهرات لشخصية موحدة لتولي رئاسة الوزراء ".

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