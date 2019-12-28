صحيفة ايطالية: نادي بروسيا دورتموند مهتم بالتعاقد مع اللاعب العراقي “ميمي”

2019/12/28 | 12:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلاً عن صحيفة توتو سبورت الايطالية , اليوم السبت , ان نادي بروسيا دورتموند الالماني مهتم بالتعاقد مع اللاعب العراقي مهند علي ” ميمي ” وسيقدم عرضاً لادارة الدحيل خلال الفترة المقبلة للظفر بخدماته واللعب معه في البوندسليغا .

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