تعليقا على تحذيرات الخزعلي.. نائب صدري: لن ننجر وراء أي فتنة

2019/12/28 | 12:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، ان التيار الصدري لن ينجر الى أي فتنة مع اية جهة سياسية مهما اختلف معها في الرأي والموقف، مشددا على ح...

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