حكومة فائق.. عبد الحميد الصائح

2019/12/28 | 12:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ عبد الحميد الصائح أخشى من ضرب أحدهما بالآخر، فائق الشيخ علي ، النائب الناقم الى اقصى فوضى التعبير اللفظي ضد العملية السياسية ورموزها ،المتدين الملتزم الذي شهر سيف المدنية ضد حكم المتدينين بعد أن اتاحته لهم الولايات المتحدة الأمريكية باسقاطها صدام واحتلال العراق الذي بشر فائق به ودعمه وبرر اهدافه، ورغم ذلك حين التحق […]

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