ريال مدريد يبلغ زيدان قراره بشأن صفقة بول بوغبا

2019/12/28 | 12:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد أبلغت مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، رفضها التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.ويصر زيدان منذ الصيف الماضي على التعاقد مع مواطنه بوغبا، لتعزيز خط وسط ريال مدريد، الأمر الذي دفع إدارة النادي الملكي لمحاولة ضم اللاعب، لكن إدارة مانشستر يونايتد تصدت

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