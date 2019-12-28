المحكمة الاتحادية تحسم جدل المقاعد النيابية للايزيديين والصابئة

2019/12/28 | 12:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلنت المحكمة الاتحادية العليا أحكامها بشأن المقاعد النيابية للمكونين الايزيدي والصابئي المندائي.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في بيان ان “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكما بالرقم (١١/ اتحادية/ ٢٠١٠) قضت فيه، بان المكون الايزيدي يستحق مقاعد في مجلس النواب تتناسب مع نفوسه وفق الاحصاءات الرسمية المعتمدة”.واضاف ان “ذلك وفق ...

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