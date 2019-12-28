رئيس النزاهة الأسبق يوضح الالتزام الدستوري لرئيس الجمهوريِة بشأن تكليف رئيس الوزراء

2019/12/28 | 12:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أصدر رئيس النزاهة الأسبق، حسن الياسري، السبت (28 كانون الأول 2019 ،(توضيحا بشأن الالتزام الدستوري لرئيس ِ الجمهورية بخصوص تكليف رئيس الوزراء.وقال الياسري في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” إن “الالتزام الدستوري لرئيس الجمهورية بصدد التكليف من الناحية الدستورية المجردة ، وبعيدا عن المواقف السياسية والعاطفية، لا يتمتع رئيس ...

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