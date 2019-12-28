2019/12/28 | 12:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان بحبس زوجة الرئيس السوداني المعزول البشير وتدعى وداد بابكر بعد عمل بلاغات فساد بشأن الاستحواذ على أرضي في الخرطوم بحري.وأفادت بعض المصادر أن فريق المباحث داهم منزل المتهمة في ضاحية كافوري واقتاد المتهمة بهدف إكمال التحقيقات والنظر ما إذا كانت في حاجة إلى تجديد الحبس أم لا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زوجة البشير المتهمة بنهب الملايين وراء القضبان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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