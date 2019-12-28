بالأرقام.. انجازات شركة المواد الغذائية لعام 2019

2019/12/28 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ، اليوم السبت، إنجازاتها لعام 2019.

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