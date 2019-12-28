القوات الامريكية تتخذ اجراءات احترازية غير مسبوقة على قاعدة عين الاسد الجوية

2019/12/28 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني في الانبار، السبت، بان القوات الامريكية اتخذت اجراءات غير مسبوقة على خلفية وجود مخطط لاستهداف قاعدة عين الاسد الجوية .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامريكية اتخذت اجراءات احترازية غير مسبوقة على قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، بعد تعرض قاعدة كي وان في محافظة كركوك الى هجوم صاروخي".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان "طائرات حلقت فوق القاعدة"، مبينا ان "القوات الامريكية عملت مضلة جوية على قاعدة عين الاسد الجوية تحسبا لأي طارئ".

وتابع ان "القاعدة تشهد حاليا طيران امريكي كثيف لرصد اي حركة تهدف الى مهاجمة القاعدة ".

يذكر ان قاعدة كي وان الواقعة في كركوك، تعرضت الى قصف صاروخي امس الجمعة، ادت الى مقتل متقاعد مدني امريكي واصابة اخرين، فيما ذكر مسؤولون اميركيون ان القاعدة استهدفت بنحو 14 صاروخا.





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