2019/12/28 | 13:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ، اليوم السبت، إنجازاتها لعام 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تعلن انجازاتها لعام 2019) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تعلن انجازاتها لعام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).