تزويد العراق وسوريا بأكثر من 8315 إحداثية عن تحركات داعش الارهابي

2019/12/28 | 13:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مركز تبادل المعلومات الرباعي اليوم السبت، أنه زود العراق وسوريا بأكثر من 8315 إحداثية.

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