بالصور.. محتجون يغلقون إحدى شركات وزارة الاتصالات وسط بغداد

2019/12/28 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تظاهر العشرات من أصحاب الشركات الأهلية للانترنت، السبت (28 كانون الأول 2019)، أمام مقر شركة ’’IQ’’ في منطقة الجادرية وسط بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من أصحاب الشركات الأهلية الذين وقعوا عقوداً مع شركة iq للكيبل الضوئي الشريك لوزارة الاتصالات نظموا تظاهرات ووقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في منطقة الجادرية.

وأضاف أن "المتظاهرين قاموا بغلق باب الشركة ومنعوا الموظفين والمراجعين من الدخول والخروج"، لافتاً إلى أن "المتظاهرين علّقوا لافتات كُتب عليها "مغلق بأمر الشعب".

وأكد مراسلنا أن المتظاهرين أعلنوا عن عن غلق الشركة بسبب سوء خدمة الانترنيت الحكومي، فيما طالب المحتجون بتحسين خدمة الأنترنت وزيادة السعات المقدمة للمواطنين وتخفيظ اسعار الاشتراكات.

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