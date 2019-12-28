2019/12/28 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_شاهين استهداف الصين بالأقليات الدينية والعرقيةأعربت الفنانة اللبنانية أليسا عن صدمتها من المطاردة التي يتعرض لها المسلمون الإيغور في الصين.وقالت إن الصين التي تتقدم في التكنولوجيا يجب أن تتقدم أيضاً في حقوق الإنسان.وعلى الرغم من أن أليسا مسيحية إلا أنها لم تستطع منع مشاعرها من التدفق حزناً على مسلمي الصين.كذلك خرج مسعود أوزيل لاعب كرة القدم الألماني عن طوره ووجه نداء عاطفياً حاراً للعالم الإسلامي......

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