مديحه الأعرج - في خطوة تنطوي على معاني الضم الاحتلال يخطط لنقل سجل اراضي المستوطنات من الادارة المدنية الى وزارة القضاء

2019/12/28 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 21/2/2019-27/2/2019إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانأيام فقط تفصلنا عن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين ، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها اسرائيل قد تحققت بما فيها جرائم الاستيطان والطلب من الدائرة التمهيدية إ......

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